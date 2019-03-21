Мэй обвинила в отсрочке Brexit британский парламент

СЕГОДНЯ 00:57 2019-03-21T01:03:25+03:00

Глава правительства Великобритании отметила, что ее саму перенос сроков выхода страны из ЕС очень огорчает

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Вечером в среду, 20 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с обращением к нации, передает агентство Reuters. В своей речи она возложила ответственность за перенос сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на британский парламент.

«Парламентарии не могут договориться о путях реализации Brexit. В результате мы не покинем ЕС 29 марта. Эта задержка меня очень огорчает», - заявила Тереза Мэй.

Премьер выразила уверенность, что британскому обществу это давно надоело: подданные королевства, по ее словам, «устали от того, что парламентарии говорят только о Brexit».

«Вы обеспокоены этим, я на вашей стороне. Настало время парламенту принять решение», - заявила Тереза Мэй, обращаясь к британцам с экранов их телевизоров.

Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр Великобритании направила Евросоюзу официальный запрос с просьбой продлить срок переговоров по Brexit на три месяца – до 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU