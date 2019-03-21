В США проверяют обновленное ПО для самолетов Boeing 737 MAX

СЕГОДНЯ 02:31 2019-03-21T02:31:06+03:00

Самолет Boeing 737 MAX на подлете к аэропорту в Вашингтоне Фото: REUTERS

Компания обещала выпустить исправленное программное обеспечение для своих лайнеров до конца марта

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Предложенное американской корпорацией Boeing обновленное программное обеспечение (ПО) для самолетов 737 MAX сейчас проверяется Федеральным авиационным управлением (FAA) США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

В авиауправлении подчеркнули, что проверка установки этого программного обеспечения для них сейчас является приоритетом.

Как писал сайт kp.ru, ранее 16 марта компания Boeing пообещала выпустить обновленное программное обеспечение для своих 737 MAX уже через неделю или десять дней. Тогда представитель корпорации уточнил, что речь идет об усовершенствовании противостопорной системы и дисплеев для пилотов. Программисты Boeing принялись исправлять ПО еще после крушения 737 MAX в Индонезии и собирались заниматься этой работой несколько месяцев, однако новая авиакатастрофа в Эфиопии вынудила их поторопиться.

Напомним, 10 марта вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби Boeing-737 MAX-800 рухнул на землю в районе вулкана Бишофту недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил.

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В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг».

Это уже второе ЧП с Боингом-737 MAX-800. 29 октября 2018 года в Индонезии через 13 минут после взлета рухнул точно такой же лайнер, погибли 189 человек. Авиаэксперты считают, что обе катастрофы - очень похожи. А в Интернете появились конспирологические версии: американцы специально отправляют на рынки стран третьего мира новые лайнеры, чтобы испытать их (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU