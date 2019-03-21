2019-03-21T19:17:58+03:00
В мире

Гуайдо заявил о планах захвата власти в Венесуэле

Оппозиционный политик подчеркнул, что на данный момент идет подготовка к операции "Свобода"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Гуайдо заявил о планах захвата власти в ВенесуэлеГуайдо заявил о планах захвата власти в ВенесуэлеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лидер венесуэльской оппозиционной партии Хуан Гуайдо подчеркнул, что его сторонники готовятся к проведению операции "Свобода", которая приведет к полной захвату власти в Венесуэле.

- Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции "Свобода". Ждите нас в каждом штате, - заявил политик на пресс-конференции в Каракасе.

Напомним, что в январе этого года оба лидера Боливарианской Республики выступили с публичными заявлениями. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в очередной раз заклеймил происки империалистов, а оппозиционный политик Хуан Гуаидо пообещал сделать всех венесуэльцев счастливыми, как только свергнет нынешнего главу государства. Ранее, 25 января, Гуайдо провозгласил себя лидером Венесуэлы в ходе митинга в Каракасе.

Позже посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил, что Хуан Гуайдо принадлежит к радикальному крылу венесуэльской оппозиции. Он также отметил разрозненность противников Николаса Мадуро.

Позже немецкая газета Frankfurter Allgemeinte назвала "восстание" Хуана Гуайдо "провалом". По словам автора статьи, призывы лидера венесуэльской оппозиции к международному сообществу являются проявлением беспомощности противников Николаса Мадуро.

Пранкеры дозвонились до Гуайдо .

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Выборы президента Венесуэлы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Reuters: Саммит Евросоюза даст Великобритании отсрочку по Brexit только до 22 мая
«Ювентус» пропустит летний турнир в США из-за Роналду
Семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов провел игру с хоккейной командой из Кении
Росстат: зарплаты чиновников выросли на 7,7%
При крушении парома в Ираке погиб 71 человек
«Яндекс» устранил проблемы в работе своих сервисов
Данила Козловский снимет фильм о Чернобыльской аварии
Экс-президент Бразилии Мишель Темер задержан в рамках дела о коррупции
Закон об ипотечных каникулах примут в весеннюю сессию
Измученная жарой коала выгнала австралийского винодела из машины
ВВС США: российские Су-27 не отгоняли американский B-52 от границ России
ФБС задержала федерального судью Кузьминского райсуда Москвы
Эксперт предположил, что отношения между Польшей и Россией наладятся не скоро
В Госдуме прокомментировали призыв к Мэй изменить подход в ситуации с Brexit
Глава оргкомитета чемпионата Европы – 2020 в РФ прокомментировал назначение Аршавина послом турнира
Правительство продлит соглашение с нефтяными компаниями на 3 месяца
Вандалы повредили четыре британские мечети
В Китае при взрыве на химзаводе погибли шесть человек
Летучие мыши начали мигрировать в Москву
Во время крушения парома в Ираке погибло 60 человек
В Кремле рассказали о содержании послания Путина Асаду
Санкции Украины против РФ контрпродуктивные, считают в СФ