Гуайдо заявил о планах захвата власти в Венесуэле

СЕГОДНЯ 19:05 2019-03-21T19:17:58+03:00

Оппозиционный политик подчеркнул, что на данный момент идет подготовка к операции "Свобода"

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Лидер венесуэльской оппозиционной партии Хуан Гуайдо подчеркнул, что его сторонники готовятся к проведению операции "Свобода", которая приведет к полной захвату власти в Венесуэле.

- Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции "Свобода". Ждите нас в каждом штате, - заявил политик на пресс-конференции в Каракасе.

Напомним, что в январе этого года оба лидера Боливарианской Республики выступили с публичными заявлениями. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в очередной раз заклеймил происки империалистов, а оппозиционный политик Хуан Гуаидо пообещал сделать всех венесуэльцев счастливыми, как только свергнет нынешнего главу государства. Ранее, 25 января, Гуайдо провозгласил себя лидером Венесуэлы в ходе митинга в Каракасе.

Позже посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил, что Хуан Гуайдо принадлежит к радикальному крылу венесуэльской оппозиции. Он также отметил разрозненность противников Николаса Мадуро.

Позже немецкая газета Frankfurter Allgemeinte назвала "восстание" Хуана Гуайдо "провалом". По словам автора статьи, призывы лидера венесуэльской оппозиции к международному сообществу являются проявлением беспомощности противников Николаса Мадуро.

Пранкеры дозвонились до Гуайдо .

ИСТОЧНИК KP.RU