2019-03-23T17:25:02+03:00
Политика

Порошенко заявил, что Британия хочет заключить соглашение с ЕС на базе украинского

По словам президента незалежной, Лондон обращается к Киеву, чтобы узнать об условиях договора
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в субботу, 23 марта, на заседании Совета регионального развития в Черновцах, назвал соглашения об ассоциации с Европейским союзом «беспрецедентным». По его словам, Великобритания уже даже обратилась к Киеву с просьбой изучить этот международный документ, «чтобы взять его как базу» для соглашения с ЕС об условиях Brexit.

«Сейчас Британия обращается к Украине, чтобы рассказали об условиях соглашения, чтобы взять его как базу», - цитирует главу незалежной ТАСС. При этом политик подчеркнул, что соглашение предусматривает «углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом полностью вступило в силу 1 сентября 2017 года. Оно регулирует постепенное экономическое и политическое сближение незалежной и стран ЕС.

Что касается соглашения об условиях Brexit, то речь идет о сделке Лондона с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Ныне существующий проект этого документа ранее уже был дважды отвергнут британским парламентом - 15 января и 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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