2019-03-23T19:38:55+03:00
В мире

В Лондоне проходит митинг с требованием провести второй референдум по Brexit

На площади перед зданием британского парламента собрались сотни тысяч человек [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Лондоне проходит митинг с требованием провести второй референдум по BrexitВ Лондоне проходит митинг с требованием провести второй референдум по BrexitФото: REUTERS
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В субботу, 23 марта, в Лондоне проходит массовый митинг, участники которого требуют провести второй референдум по вопросу о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

По данным местных СМИ, в акции принимают участие сотни тысяч человек, в том числе мэр столицы Соединенного Королевства Садик Хан, лидер партии «Либеральные демократы» Винс Кейбл и первый министр Шотландии Никола Стержден. Вместе с другими британскими политиками они выступают перед своими единомышленниками со сцены, установленной на площади перед зданием британского парламента.

Массовая демонстрация в Лондоне.

Организатором демонстрации является общественное движение «Народное голосование» (People's Vote), которое призывает британских парламентариев поддержать проведение второго референдума, чтобы граждане страны могли сами решить, как именно должен быть осуществлен Brexit, сообщает телеканал Sky News.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально планировалось, что Великобритания покинет Евросоюз уже 29 марта текущего года. Однако существующий проект соглашения о Brexit до сих пор не ратифицирован: он был уже дважды отвергнут британским парламентом - 15 января и 12 марта. В итоге 21 марта 27 стран-членов ЕС приняли единогласное решение об отсрочке Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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