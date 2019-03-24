Пушков назвал результаты расследования Мюллера "дохлым мышонком"

СЕГОДНЯ 06:11 2019-03-24T06:11:26+03:00

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Российский сенатор Алексей Пушков сравнил с "горой и мертвым мышонком" поиски сговора между Россией и избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году, которыми на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер и полученные в итоге результаты. Свое мнение председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике высказал по традиции в микроблоге в Twitter

По словам Пушкова, в докладе Мюллера не будет никаких доказательств "сговора с Россией", поскольку его просто не было.

"Ни один из "подозреваемых" с Россией в сговор не вступал - ни Манафорт, ни Флинн, ни другие. В докладе будет много дыма и тумана, различные "хайли лайкли", но ничего конкретного. Гора вновь родила дохлого мышонка", - отметил сенатор.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 22 марта, стало известно, что начатое в мае позапрошлого года расследование приписываемого России пресловутого "вмешательства" в американские президентские выборы 2016 года завершено. Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр уже получил от спецпрокурора Мюллера доклад об итогах расследования и приступил к его изучению. В США уже потребовали обнародовать итоговый отчет Мюллера.

ИСТОЧНИК KP.RU