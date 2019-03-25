2019-03-25T07:34:16+03:00
В мире

Запущенная из Газы ракета попала в дом на территории Израиля

Здание загорелось, о пострадавших информация не поступала
Юлия ДИВЕЕВА
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Ракета ХАМАС попала в дом в центральной части ИзраиляРакета ХАМАС попала в дом в центральной части ИзраиляФото: REUTERS
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Ракета, запущенная из сектора Газы в понедельник, попала в один из домов в сельскохозяйственной местности Мишмерет в центральной части Израиля. Об этом сообщила пресс-служба полиции округа Шарон.

По данным полиции, здание, в которое угодил снаряд, загорелось. В коммюнике не уточняется, пострадал ли кто-нибудь при этом и какой ущерб был нанесен дому.

Перед ракетным ударом сработали сирены воздушной тревоги в районах, расположенных к северу от Тель-Авива. Предупреждены были жители районов ха-Шарон и регионального совета Долины Хефер, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта Армия обороны Израиля сообщила, что по территории еврейского государства из сектора газа были запущены еще две ракеты, обе были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

При этом накануне в ответ на запуск двух ракет из Газы в сторону Тель-Авива самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам движения ХАМАС в анклаве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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