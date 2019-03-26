2019-03-27T00:09:22+03:00
Общество

Не попавшая на «Евровидение – 2019» украинская певица Maruv приехала в Россию

Исполнительница опубликовала в соцсетях снимки, сделанные в студии российской радиостанции Energy [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MaruvПевица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MaruvФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Украинская певица Maruv, отказавшаяся представлять Незалежную на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2019», приехала в Россию. Исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала снимки, сделанные в студии российской радиостанции Energy.

maruvofficialmaruvofficial
Morning with @energyrussia
20439 отметок «Нравится»197 комментариевInstagram

«Счастливые моменты с фанатами», - гласит подпись к одной из фотографий, где Maruv запечатлена в студии с поклонниками.

maruvofficialmaruvofficial
Happy moments with fans at @energyrussia
13484 отметок «Нравится»57 комментариевInstagram

Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам зрительского голосования в финале национального отбора на конкурс победила певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv. Однако украинские политики потребовала, чтобы девушка ради поездки на конкурс отказалась от гастролей в России.

sergoastsergoast
Певица Maruv приехала в Россию
30 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

В итоге Анна отказалась представлять страну на «Евровидении – 2019», а потом такое же решение приняла и группа Freedom-jazz girls band, занявшая в национальном отборе второе место. Вслед за ними от бесхозной путевки на конкурс отказался и «бронзовый призер» зрительского голосования – группа Kazka. Украине пришлось объявить, что в этом году она участвовать в «Евровидении» не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замечены в «порочащих связях»: Украина не может выбрать «правильных» участниц на «Евровидение»

Потенциальные кандидаты не устраивают политиков и жюри «недостаточным патриотизмом» (подробности).

Maruv - певица в образе садо-мазо, отказалась ехать на "Евровидение - 2019" от Украины.Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, заявила, что не хочет превращать свое выступление на конкурсе в промоакции украинских политиков

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп назначил командующего Космическими силами США
Экс-министр Абызов «категорически» не признает вину
Эксперты опасаются массовых фальсификаций на выборах президента Украины
Американские конгрессмены не смогли отменить решение Трампа о ЧС на границе
Полиция расследует обвинения против Конора МакГрегора в домогательствах
Суд продлил арест отца отстраненного сенатора Арашукова на три месяца
Минтруд предложил рассчитывать накопительную пенсию по прогнозам продолжительности жизни
Экс-министру Абызову предъявили обвинение
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
В МИД ответили на обвинения во вмешательстве в дела Венесуэлы
В Нидерландах нашли украденную в 1999 году картину Пикассо
Песков: Президента заранее проинформировали о деле в отношении Абызова
Медведеву доложили о задержании Абызова
Пушков рассказал, чем Крым отличается от Донбасса
Киевсикй суд отказался признавать незаконным обращение Порошенко к Варфоломею за томосом
Huawei представила новые флагманские смартфоны P30 и P30 Pro
Пушков: Эпоха фейковых новостей началась с лжевысадки американцев на Луну
В российских автошколах могут ввести дисциплину грамотного вождения на федеральных дорогах
В Госдуме прокомментировали изменение статуса Курил в японских учебниках
Пушков о выборах на Украине: Не исключено, что Порошенко пойдет на массовые и грубые фальсификации
Пушков: Если бы не военная операция России в Сирии, то террористы были бы уже в Дамаске
Пушков: Порошенко не может разорвать связи между Россией и Украиной
Пассажиров лайнера Viking Sky в качестве компенсации пригласят на новый круиз
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра Абызова
Самолет «черная жемчужина» поднялся в небо после ремонта
СК возбудил уголовное дело по сообщению о тайных тюрьмах на Украине
ЕС разрешил не переводить часы на зимнее и летнее время