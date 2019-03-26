Не попавшая на «Евровидение – 2019» украинская певица Maruv приехала в Россию

26 Март 23:57 2019-03-27T00:09:22+03:00

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Украинская певица Maruv, отказавшаяся представлять Незалежную на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2019», приехала в Россию. Исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала снимки, сделанные в студии российской радиостанции Energy.

maruvofficial Morning with @energyrussia

«Счастливые моменты с фанатами», - гласит подпись к одной из фотографий, где Maruv запечатлена в студии с поклонниками.

maruvofficial Happy moments with fans at @energyrussia

Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам зрительского голосования в финале национального отбора на конкурс победила певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv. Однако украинские политики потребовала, чтобы девушка ради поездки на конкурс отказалась от гастролей в России.

sergoast Певица Maruv приехала в Россию

В итоге Анна отказалась представлять страну на «Евровидении – 2019», а потом такое же решение приняла и группа Freedom-jazz girls band, занявшая в национальном отборе второе место. Вслед за ними от бесхозной путевки на конкурс отказался и «бронзовый призер» зрительского голосования – группа Kazka. Украине пришлось объявить, что в этом году она участвовать в «Евровидении» не будет.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693772" frameborder="0"></iframe> Maruv - певица в образе садо-мазо, отказалась ехать на "Евровидение - 2019" от Украины.Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, заявила, что не хочет превращать свое выступление на конкурсе в промоакции украинских политиков

ИСТОЧНИК KP.RU