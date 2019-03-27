Порошенко назвал своим «единственным оппонентом» на выборах президента России

СЕГОДНЯ 05:23 2019-03-27T05:23:55+03:00

А в качестве своего союзника, с которым он я готов объединяться, лидер Незалежной указал украинский народ

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Действующий лидер Незалежной Петр Порошенко, комментируя рейтинги кандидатов в президенты Украины, заявил, что его «единственный оппонент» на предстоящих выборах – глава российского государства Владимир Путин.

«Когда у меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединяться, мой союзник – украинский народ. Кто мой оппонент – единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся этого делать, мой оппонент – Путин», - сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.

«Сегодня выбор: или мы за Украину, или мы за Россию», - добавил он.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на главный государственный пост в Незалежной претендуют 39 кандидатов. Причем, по данным последних соцопросов, на сегодняшний день в украинской президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до голосования его рейтинг превысил 30%. На втором месте – Петр Порошенко с 17%, а третью строчку кандидатского рейтинга занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,5%).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU