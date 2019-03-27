Совфед одобрил закон об увеличении пенсий сверх прожиточного минимума
Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума, закрепленного в регионах по единой методике. Соответствующее решение было принято парламентариями в ходе пленарного заседания в среду, 27 марта.
Напомним, что сейчас пенсии россиян не могут быть ниже регионального прожиточного минимума, поэтому многим положена доплата из местного или федерального бюджета. Однако после проведения очередной индексации в январе 2019 года увеличение выплат вылилось в одновременное сокращение доплат. Следовательно, реальный размер пенсии малообеспеченных россиян практически не изменился.
Сайт kp.ru писал о том, что на данное обстоятельство указал сам президент РФ Владимир Путин. Во время оглашения послания Федеральному собранию он призвал правительство вернуть людям все деньги, недополученные ими из-за индексации.
Путин - об индексации пенсий.
ИСТОЧНИК KP.RU