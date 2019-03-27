2019-03-27T11:47:50+03:00
Экономика

Совфед одобрил закон об увеличении пенсий сверх прожиточного минимума

Из-за проведенной в январе индексации выплат и сокращения доплат реальный размер пенсий малообеспеченных россиян не изменился
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума. ФОТО Александр Рюмин ТАСССенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума. ФОТО Александр Рюмин ТАСС
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Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума, закрепленного в регионах по единой методике. Соответствующее решение было принято парламентариями в ходе пленарного заседания в среду, 27 марта.

Напомним, что сейчас пенсии россиян не могут быть ниже регионального прожиточного минимума, поэтому многим положена доплата из местного или федерального бюджета. Однако после проведения очередной индексации в январе 2019 года увеличение выплат вылилось в одновременное сокращение доплат. Следовательно, реальный размер пенсии малообеспеченных россиян практически не изменился.

Сайт kp.ru писал о том, что на данное обстоятельство указал сам президент РФ Владимир Путин. Во время оглашения послания Федеральному собранию он призвал правительство вернуть людям все деньги, недополученные ими из-за индексации.

Путин - об индексации пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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