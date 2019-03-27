Стрелок из Новой Зеландии спонсировал ультраправое движение в Австрии

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-27T14:57:32+03:00

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Сотрудники Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии установили связь между местным отделением международной ультраправой группировки "Движение идентичности" и австралийцем Брентоном Таррантом, который несколько недель назад устроил стрельбу в мечетях Новой Зеландии.

Правоохранители начали подозревать официального представителя объединения Мартина Зелльнера в участии в террористической организации после того, как на его счет поступил перевод в размере 1,5 тысяч евро. Сначала в министерстве внутренних дел Австрии не знали, кто является отправителем, однако изъятые у Тарронта документы и цифровые данные показали, что именно он отослал пожертвование.

После этого прокуратура города Грац потребовала провести обыски в квартире самого Зелльнера. И это несмотря на то, что новозеландский стрелок спонсировал радикалов еще задолго до самого инцидента в мечетях, передает Австрийское агентство печати.

Напомним, что именно Тарронт устроил кровавую расправу в мусульманских учреждениях города Крайстчерч. Сайт kp.ru писал о том, что мужчина ворвался в мечеть с оружием в руках и открыл прицельный огонь по прихожанам. Потом он поехал в следующее место и повторил действия уже там. Жертвами теракта стали 50 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697410" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU