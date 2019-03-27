Британское правительство отказалось отменять Brexit

СЕГОДНЯ 04:25 2019-03-27T04:37:33+03:00

Кабинет министров Мэй заявил, что будет уважать итоги референдума 2016 года и работать над выходом из ЕС

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Лондон не станет отменять решение о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского Союза. Так правительство Великобритании ответило на петицию об отмене Brexit, которую подписали около 5,8 миллиона граждан страны.

«Мы будем уважать результаты референдума 2016 года и вместе с парламентом работать над утверждением сделки, которая обеспечит выход нашей страны из Евросоюза», - говорится в заявлении возглавляемого премьером Терезой Мэй кабинета министров, опубликованном во вторник на сайте парламента.

Как отмечается в документе, «правительство признает, что петиция получила существенную поддержку», но при этом помнит о том, что «почти три четверти британцев, имеющих право голосовать, приняли участие в референдуме 2016 года, ожидая, что его результаты будут уважаться», и не намерено нарушать обещаний, которые давало британскому народу. В заявлении подчеркивается, что отказавшись от Brexit, правительство не только обманет доверие жителей королевства, но и «нанесет удар по основам британской демократии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 марта лидеры 27 стран ЕС приняли единогласное решение: Брюссель согласен отложить «развод» с Лондоном до 22 мая при условии, что уже на следующей неделе британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из Европейского Союза. Если же этого не произойдет, отсрочка продлится только до 12 апреля.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU