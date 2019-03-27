2019-03-27T04:37:33+03:00
В мире

Британское правительство отказалось отменять Brexit

Кабинет министров Мэй заявил, что будет уважать итоги референдума 2016 года и работать над выходом из ЕС
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Лондон ответил отказом на петицию об отмене BrexitЛондон ответил отказом на петицию об отмене BrexitФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лондон не станет отменять решение о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского Союза. Так правительство Великобритании ответило на петицию об отмене Brexit, которую подписали около 5,8 миллиона граждан страны.

«Мы будем уважать результаты референдума 2016 года и вместе с парламентом работать над утверждением сделки, которая обеспечит выход нашей страны из Евросоюза», - говорится в заявлении возглавляемого премьером Терезой Мэй кабинета министров, опубликованном во вторник на сайте парламента.

Как отмечается в документе, «правительство признает, что петиция получила существенную поддержку», но при этом помнит о том, что «почти три четверти британцев, имеющих право голосовать, приняли участие в референдуме 2016 года, ожидая, что его результаты будут уважаться», и не намерено нарушать обещаний, которые давало британскому народу. В заявлении подчеркивается, что отказавшись от Brexit, правительство не только обманет доверие жителей королевства, но и «нанесет удар по основам британской демократии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 марта лидеры 27 стран ЕС приняли единогласное решение: Брюссель согласен отложить «развод» с Лондоном до 22 мая при условии, что уже на следующей неделе британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из Европейского Союза. Если же этого не произойдет, отсрочка продлится только до 12 апреля.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Минюста США обнародует детали доклада Мюллера в течение нескольких недель
Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
Суд по новому иску против Илона Маска назначен на 4 апреля
Власти Венесуэлы задержали шесть человек, подозреваемых в диверсии на ГЭС «Эль-Гури»
На рынке пиротехники в Мексике прогремел мощный взрыв
Трамп велел NASA в ближайшие пять лет отправить американцев на Луну
Адвокат Шнурова попросил прокуратуру обратить внимание на пост Разина
Госдеп США: Вашингтон непричастен к налету на посольство КНДР в Мадриде
В США Boeing 737 MAX экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем
Трамп назначил командующего Космическими силами США
Не попавшая на «Евровидение – 2019» украинская певица Maruv приехала в Россию
Экс-министр Абызов «категорически» не признает вину
Эксперты опасаются массовых фальсификаций на выборах президента Украины
Американские конгрессмены не смогли отменить решение Трампа о ЧС на границе
Полиция расследует обвинения против Конора МакГрегора в домогательствах
Суд продлил арест отца отстраненного сенатора Арашукова на три месяца
Минтруд предложил рассчитывать накопительную пенсию по прогнозам продолжительности жизни