2019-03-27T23:49:57+03:00
Происшествия

Boeing усовершенствовал систему маневренности 737 MAX

Вице-президент корпорации заявил, что их специалисты сделают все возможное, чтобы авиакатастрофы не повторялись
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Вице-президент Boeing Майк СиннеттВице-президент Boeing Майк СиннеттФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американская корпорация Boeing объявила, что ее специалисты усовершенствовали вспомогательную систему MCAS («Увеличение характеристик системы маневренности») на самолетах 737 MAX, передает агентство Reuters.

Об этом сообщил на специальной пресс-конференции вице-президент компании Майк Синнетт, пообещав подробно рассказать об изменениях на встрече с представителями авиакомпаний и пилотами в Сиэтле. По его словам, участники встречи смогут увидеть на стенде «моделирование условий полета как при прежних, так и при новых функциях этой системы».

При этом вице-президент Boeing подчеркнул, что усовершенствованную систему «сотни часов проверяли на испытательных стендах, а также в ходе нескольких полетов для сертификации, верификации и демонстрации ее возможностей».

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подобные инциденты больше никогда не повторялись»,- пообещал Майк Синнетт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после двух крушений лайнеров Boeing 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии полеты самолетов этой модели запретили практически по всему миру.

Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захарова ответила на заявление Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы»
Адвокат Абызова подтвердил, что экс-министра могут отправить в СИЗО "Лефортово"
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о том, что военнослужащие России должны покинуть Венесуэлу
В компании Nord Stream 2 опровергли отказ Дании по "Северному потоку-2"
Мэй заявила, что уйдет в отставку в обмен на поддержку соглашения по Brexit
В Сети появилось видео с вертолетом, который потерпел крушение в Казахстане
МИД РФ прокомментировал вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Американские запасы нефти за неделю увеличились на 2,8 млн баррелей
В "Нафтогазе" заявили, что Дания отказала "Северному потоку — 2"
Порошенко не исключил возможность двусторонних переговоров с Путиным
Экс-министр Абызов арестован на 2 месяца
Умер космонавт Валерий Быковский
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны, экипаж погиб
Владимир Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
ООН рассматривает разные версии спасения беженцев из лагеря Эр-Рукбан
Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы
В аэропорту "Внуково" проводят проверку после звонка о минировании
ООН прокомментировала признание США Голан израильской территорией
СК: у Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании
Совфед и Госдума не согласовали отсрочку вступления в силу закона о хостелах до 1 октября
Извержение вулкана в Мексике запечатлели на видео
В Австралии мужчина случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов
Защита Абызова предложила внести за него залог в размере миллиарда рублей
СК начал проверку в отношении суда Вильнюса, заочно приговорившего маршала Язова к 10 годам тюрьмы
Член Совфеда выступил против выхода фильма Лунгина о советских солдатах в Афганистане
Полиция проводит обыск в московском отделении «Яблока»
Больше 10 человек пострадали из-за утечки аммиака в Германии
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин никогда не был в театре