Boeing усовершенствовал систему маневренности 737 MAX

СЕГОДНЯ 23:45 2019-03-27T23:49:57+03:00

Вице-президент корпорации заявил, что их специалисты сделают все возможное, чтобы авиакатастрофы не повторялись

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Американская корпорация Boeing объявила, что ее специалисты усовершенствовали вспомогательную систему MCAS («Увеличение характеристик системы маневренности») на самолетах 737 MAX, передает агентство Reuters.

Об этом сообщил на специальной пресс-конференции вице-президент компании Майк Синнетт, пообещав подробно рассказать об изменениях на встрече с представителями авиакомпаний и пилотами в Сиэтле. По его словам, участники встречи смогут увидеть на стенде «моделирование условий полета как при прежних, так и при новых функциях этой системы».

При этом вице-президент Boeing подчеркнул, что усовершенствованную систему «сотни часов проверяли на испытательных стендах, а также в ходе нескольких полетов для сертификации, верификации и демонстрации ее возможностей».

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подобные инциденты больше никогда не повторялись»,- пообещал Майк Синнетт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после двух крушений лайнеров Boeing 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии полеты самолетов этой модели запретили практически по всему миру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU