Boeing усовершенствовал систему маневренности 737 MAX
Американская корпорация Boeing объявила, что ее специалисты усовершенствовали вспомогательную систему MCAS («Увеличение характеристик системы маневренности») на самолетах 737 MAX, передает агентство Reuters.
Об этом сообщил на специальной пресс-конференции вице-президент компании Майк Синнетт, пообещав подробно рассказать об изменениях на встрече с представителями авиакомпаний и пилотами в Сиэтле. По его словам, участники встречи смогут увидеть на стенде «моделирование условий полета как при прежних, так и при новых функциях этой системы».
При этом вице-президент Boeing подчеркнул, что усовершенствованную систему «сотни часов проверяли на испытательных стендах, а также в ходе нескольких полетов для сертификации, верификации и демонстрации ее возможностей».
«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подобные инциденты больше никогда не повторялись»,- пообещал Майк Синнетт.
Напомним, как писал сайт kp.ru, после двух крушений лайнеров Boeing 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии полеты самолетов этой модели запретили практически по всему миру.
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ИСТОЧНИК KP.RU