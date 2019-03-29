2019-03-29T04:16:00+03:00
Политика

Трамп хотел бы видеть Бориса Джонсона британским премьером: «Он мой друг»

При этом президент США выразил надежду, что Мэй справится со всеми сложностями Brexit
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп и бывший министр иностранных дел Великобритании Борис ДжонсонПрезидент США Дональд Трамп и бывший министр иностранных дел Великобритании Борис ДжонсонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы в случае отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй ее место занял бывший глава британского МИД Борис Джонсон.

«Мне очень нравится Борис Джонсон. Он мой друг», - так американский лидер ответил журналистам в Белом доме на вопрос, кого из кандидатов на пост главы правительства Соединенного Королевства он бы поддержал.

При этом Трамп выразил надежду на то, что нынешний британский премьер справится со всеми сложностями, возникшими в связи с выходом страны из Евросоюза, и оценил усилия Терезы Мэй.

«Она сильная, она крепкая, она сражается», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, Тереза Мэй подтвердила, что она готова уйти в от ставку в обмен на поддержку сделки по Brexit. К слову, как писал сайт kp.ru, Трамп и ранее говорил, что Джонсон был бы «отличным» премьером.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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