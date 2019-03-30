Трамп потребовал у Ким Чен Ына передать США свое ядерное оружие

СЕГОДНЯ 03:47 2019-03-30T03:47:25+03:00

После того, как лидер КНДР получил от американского президента записку с условиями, обед лидеров двух стран в Ханое был отменен

Изменить размер текста: A A

Перевезти ядерный арсенал Северной Кореи в США призвал лидера КНДР Ким Чен Ына президент США Дональд Трамп. Предложение было изложено в записке, которую хозяин Белого дома передал главе северокорейского государства на саммите в Ханое, который проходил 27-28 февраля.

Как передает агентство Reuters, позиция Вашингтона была изложена в письме на корейском и английском языках. Документ разъяснял, что именно США подразумевают под словами "окончательная и в полной мере верифицируемая денуклеаризация Северной Кореи".

Издание ознакомилось с английской версией записки. В ней говорится о необходимости полного демонтажа ядерной инфраструктуры КНДР, ликвидации программ создания биологического и химического оружия, а также всех баллистических ракет, пусковых установок и связанных с этим объектов.

Кроме того, Пхеньян должен представить декларацию по своей ядерной программе и обеспечить доступ для американских и международных инспекторов.

Отмечается, что обед между двумя лидерами был отменен в тот же день, как Ким Чен Ын получил письмо от Трампа.

Напомним, второй саммит США – КНДР завершился досрочно, никаких соглашений на переговорах во вьетнамском Ханое заключено не было. Ранее Дональд Трамп объяснил это отказом Ким Чен Ына ликвидировать все северокорейские ядерные объекты до того, как со страны будут сняты все санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU