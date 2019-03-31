Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-31T14:16:12+03:00

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду. Об этом сам актер рассказал в воскресенье, 31 марта.

"Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально", - сказал Зеленский.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 9:00 до 21:00 по Москве). За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

При этом он отказался называть возможный исход проигрышем как таковым, поскольку речь идет, прежде всего, о попытке, а это "сильный шаг". Что касается потока грязи, который может вылить на комика после выборов, то его Зеленский также не боится. В своем интервью изданию "Украинская правда", он указал на то, что не сделал ничего плохого для такого негативного к себе отношения.

Сайт kp.ru писал о том, что Зеленский был одним из первых кандидатов в президенты Украины, который пришел оставить свой голос. Шоумен заявил, что выбрал "достойного" человека и даже пообещал ездить на работу на велосипеде в случае победы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700354" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский на избирательном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU