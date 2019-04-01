ЦИК обработал более 40% бюллетеней на выборах президента Украины

СЕГОДНЯ 07:05 2019-04-01T07:19:36+03:00

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К семи часам утра понедельника, 1 апреля, Центризбирком Украины успел обработать менее половины бюллетеней. По итогам подсчета протоколов с 40,21% всех избирательных участков страны, число голосов за лидера первого тура голосования Владимира Зеленского составило 30,23%.

Кандидата от партии «Слуга народа» поддержали более двух миллионов сограждан. В основном, это люди в возрасте до 35 лет.

Между тем, увеличился и отрыв шоумена от его наиболее вероятного соперника во втором туре – действующего президента Украины Петра Порошенко. По данным ЦИК на этот час, за нынешнего лидера Незалежной отдали свои голоса 16,65% украинцев (более 1,1 миллиона граждан).

На третьем месте по-прежнему бывший премьер страны Юлия Тимошенко с 13,14%.

Сайт сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию. Напомним, второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.

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В штабе Зеленского комментируют выборы.Юморист Владимир Зеленский уже точно проходит во второй тур выборов президента Украины. Смотрите прямую трансляцию из штаба комика

ИСТОЧНИК KP.RU