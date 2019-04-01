ЦИК обработал более 40% бюллетеней на выборах президента Украины
К семи часам утра понедельника, 1 апреля, Центризбирком Украины успел обработать менее половины бюллетеней. По итогам подсчета протоколов с 40,21% всех избирательных участков страны, число голосов за лидера первого тура голосования Владимира Зеленского составило 30,23%.
Кандидата от партии «Слуга народа» поддержали более двух миллионов сограждан. В основном, это люди в возрасте до 35 лет.
Между тем, увеличился и отрыв шоумена от его наиболее вероятного соперника во втором туре – действующего президента Украины Петра Порошенко. По данным ЦИК на этот час, за нынешнего лидера Незалежной отдали свои голоса 16,65% украинцев (более 1,1 миллиона граждан).
На третьем месте по-прежнему бывший премьер страны Юлия Тимошенко с 13,14%.
Сайт сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию. Напомним, второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU