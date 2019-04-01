В Венесуэле разработали 30-дневный план энергоснабжения страны

СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-01T07:27:24+03:00

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Власти Венесуэлы разработали 30-дневный план энергоснабжения страны. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро во время обращения к народу.

Известно, что план предусматривает рациональное использование, распределение и генерирование ресурсов с упором на непрерывное обеспечение граждан водой. Также сохраняется сокращенный режим работы школ, государственных и частных учреждений - до 14:00.

"Это позволит сбалансировать процесс генерации энергии, ее безопасную передачу, обслуживание и потребление", - сказал Мадуро, выступление которого транслировалось на странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что первые проблемы с электричеством в Венесуэле возникли 7 марта и с тех пор сбои продолжаются. Последние нападения на систему генерации и распределения энергии были зафиксированы всего несколько дней назад - 29 и 30 марта. В Каракасе всю ответственность за случившееся возложили на американские спецслужбы и обвинили их в осуществлении кибератак на ГЭС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU