2019-04-01T07:27:24+03:00
В мире

В Венесуэле разработали 30-дневный план энергоснабжения страны

Сокращенный режим работы школ, а также государственных и частных учреждений сохраняется
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Каракас сделает упор на непрерывное обеспечение населения водойКаракас сделает упор на непрерывное обеспечение населения водойФото: REUTERS
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Власти Венесуэлы разработали 30-дневный план энергоснабжения страны. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро во время обращения к народу.

Известно, что план предусматривает рациональное использование, распределение и генерирование ресурсов с упором на непрерывное обеспечение граждан водой. Также сохраняется сокращенный режим работы школ, государственных и частных учреждений - до 14:00.

"Это позволит сбалансировать процесс генерации энергии, ее безопасную передачу, обслуживание и потребление", - сказал Мадуро, выступление которого транслировалось на странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что первые проблемы с электричеством в Венесуэле возникли 7 марта и с тех пор сбои продолжаются. Последние нападения на систему генерации и распределения энергии были зафиксированы всего несколько дней назад - 29 и 30 марта. В Каракасе всю ответственность за случившееся возложили на американские спецслужбы и обвинили их в осуществлении кибератак на ГЭС.

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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