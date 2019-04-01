2019-04-01T09:27:20+03:00
Выборы президента Украины 2019

В Госдуме подумывают о непризнании итогов выборов президента Украины

Порядка 5-6 млн избирателей не смогли проголосовать из-за того, что они проживают в России и на территории Донбасса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments19
России не следует торопиться с признанием итогов выборов президента УкраиныРоссии не следует торопиться с признанием итогов выборов президента УкраиныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате парламента принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Соответствующее заявление сделал депутат Леонид Калашников.

Он указал на то, что почти треть украинских граждан не смогла принять участие в голосовании из-за своего местонахождения. Так, в России избирательных участков просто не было, а весь Донбасс буквально отрезали от выборов. В целом речь идет о порядка 5-6 млн человек.

"Это уже основание для того, чтобы не признавать эти выборы легитимными для нас", - сказал глава комитета.

По словам Калашникова, данный вопрос будет поднят на Совете Думы в понедельник, 1 апреля. Однако даже принятие заявления о непризнании результатов выборов, еще не означает, что Москва перестанет сотрудничать с Киевом. Исключением является лишь вариант, при котором в выборах вновь победит действующий президент Украины Петр Порошенко.

"Какое может быть сотрудничество? Он прямо заявляет, что продолжит курс на русофобскую линию и отвоевание территорий, для России он давно нерукопожатный", - цитирует ТАСС политика.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с призывом о непризнании украинских выборов выступил также лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Правда, российский журналист Максим Шевченко с ним категорически не согласен.

"Это глупо. Эти выборы нам нужно признавать, особенно, если проиграет Порошенко", - подчеркнул он в интервью "КП".

Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
YouTube открыл доступ к ранее заблокированным роликам Парфенова и Дудя
Специалисты рассказали, как часто нужно стирать джинсы
Видео с места гибели совладельца S7 Натальи Филевой появилось в сети
Результаты выборов президента Украины 2019: обработано 50% бюллетеней
С вьетнамки Доан Тхи Хыонг сняли обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына
Россия опередила США по поставкам сжиженного газа в Европу
Не менее 20 человек погибли при возгорании двухэтажного автобуса в Перу
Двое американских военных погибли при крушении вертолета в Аризоне
Илон Макск записал рэп-сингл, посвященный убитой горилле Харамбе
Саакашвили решил подождать с возвращением на Украину
Социальные пенсии выросли на 2%
В Венесуэле разработали 30-дневный план энергоснабжения страны
В штабе Тимошенко заявили о нападении в Киевской области на главу УИК от "Батькивщины"
Погода в Москве на 1 апреля 2019 года: ожидается сильный ветер
ЦИК обработал более 40% бюллетеней на выборах президента Украины
Падение метеора во Флориде попало на видео
1 мая Япония вступит в эру Рэйва
Власти Германии сообщили подробности гибели совладельца S7 в авиакатастрофе
ЦИК Украины обработал почти треть бюллетеней: у Зеленского растет число голосов
Доходы Порошенко в 2018 году увеличились в 95 раз
ЦИК: Явка на выборах президента Украины составила 63,52%
Пожар произошел на складе на северо-западе Москвы
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Выборы президента Украины: Зеленский набирает более 30% голосов