В Госдуме подумывают о непризнании итогов выборов президента Украины

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-01T09:27:20+03:00

Порядка 5-6 млн избирателей не смогли проголосовать из-за того, что они проживают в России и на территории Донбасса

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Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате парламента принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Соответствующее заявление сделал депутат Леонид Калашников.

Он указал на то, что почти треть украинских граждан не смогла принять участие в голосовании из-за своего местонахождения. Так, в России избирательных участков просто не было, а весь Донбасс буквально отрезали от выборов. В целом речь идет о порядка 5-6 млн человек.

"Это уже основание для того, чтобы не признавать эти выборы легитимными для нас", - сказал глава комитета.

По словам Калашникова, данный вопрос будет поднят на Совете Думы в понедельник, 1 апреля. Однако даже принятие заявления о непризнании результатов выборов, еще не означает, что Москва перестанет сотрудничать с Киевом. Исключением является лишь вариант, при котором в выборах вновь победит действующий президент Украины Петр Порошенко.

"Какое может быть сотрудничество? Он прямо заявляет, что продолжит курс на русофобскую линию и отвоевание территорий, для России он давно нерукопожатный", - цитирует ТАСС политика.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с призывом о непризнании украинских выборов выступил также лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Правда, российский журналист Максим Шевченко с ним категорически не согласен.

"Это глупо. Эти выборы нам нужно признавать, особенно, если проиграет Порошенко", - подчеркнул он в интервью "КП".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU