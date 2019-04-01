Впервые за 25 лет оппозиция Турции одержала победу на выборах мэра Анкары

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-01T13:09:17+03:00

Оппозиционная партия Турции впервые за 25 лет одержала победу на выборах мэра Анкары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оппозиционная левоцентристская Народно-республиканская партия лидирует на муниципальных выборах в 10 городах и 10 провинциях

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Впервые за 25 лет Оппозиционная левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) Турции победила на выборах мэра Анкары.

Как сообщила газета Hurriyet со ссылкой на неофициальные данные ЦИК, кандидат от НРП Мансур Яваш набирает 50,9% голосов по итогам подсчета 99,8% голосов. Основной соперник от Партии справедливости и развития (ПСР) Мехмет Озхасеки, набирает 47,06% голосов.

HПP лидирует на муниципальных выборах в 10 городах и 10 провинциях. Партия победила также в третьем по величине городе Турции - Измире, где представители НРП сохранил за собой пост мэра этого.

На данный момент неопределенным остается исход выборов мэра Стамбула, но ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах в стране. Однако он отметил вероятность того, что представитель ПСР может проиграть выборы мэра Стамбула, но побеждают в большинстве районов Турции. Он также напомнил, что муниципальных выборов в стране «не будет еще 4,5 года», и пообещал, что ПСР «будет работать над улучшением жизни граждан».

Напомним, в воскресенье, 31 марта в Турции прошли выборы мэров городов, депутатов региональных парламентов, членов городских и сельских советов, руководителей муниципалитетов и сельских старост.

ИСТОЧНИК KP.RU