2019-04-02T02:46:05+03:00
В мире

Власти Венесуэлы хотят лишить Гуаидо депутатской неприкосновенности

Верховный суд страны попросил Конституционную ассамблею отозвать иммунитет оппозиционного спикера
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Провозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы лидер местной оппозиции Хуан ГуаидоПровозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы лидер местной оппозиции Хуан ГуаидоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Верховный суд Венесуэлы попросил Конституционную ассамблею Боливарианской республики лишить объявившего себя «временным президентом» страны спикера оппозиционного парламента Хуана Гуаидо депутатской неприкосновенности из-за нарушения запрета на выезд из страны, сообщает газета El Nacional.

«Председателю Конституционной ассамблеи будет направлено ходатайство о снятии парламентской неприкосновенности с Хуана Гуаидо за невыполнение решений суда», - объявил председатель суда Майкел Морено.

Напомним, как писал сайт kp.ru, спикер парламента Хуан Гуаидо, которому Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны, 22 февраля прибыл в колумбийский город Кукута, оттуда отправился в Боготу, где 25 февраля принял участие в заседании Группы Лимы. Потом Гуаидо посетил Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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