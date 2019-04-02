Власти Венесуэлы хотят лишить Гуаидо депутатской неприкосновенности

СЕГОДНЯ 02:32 2019-04-02T02:46:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Верховный суд Венесуэлы попросил Конституционную ассамблею Боливарианской республики лишить объявившего себя «временным президентом» страны спикера оппозиционного парламента Хуана Гуаидо депутатской неприкосновенности из-за нарушения запрета на выезд из страны, сообщает газета El Nacional.

«Председателю Конституционной ассамблеи будет направлено ходатайство о снятии парламентской неприкосновенности с Хуана Гуаидо за невыполнение решений суда», - объявил председатель суда Майкел Морено.

Напомним, как писал сайт kp.ru, спикер парламента Хуан Гуаидо, которому Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны, 22 февраля прибыл в колумбийский город Кукута, оттуда отправился в Боготу, где 25 февраля принял участие в заседании Группы Лимы. Потом Гуаидо посетил Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

ИСТОЧНИК KP.RU