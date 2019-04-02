2019-04-02T10:59:33+03:00
Выборы президента Украины 2019

Советник Зеленского не видит смысла в проведении дебатов с Порошенко

У президента Украины было целых пять лет на то, чтобы всё и всем доказать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Шоумен Владимир ЗеленскийШоумен Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Идея проведения теледебатов между действующим президентом Украины Петром Порошенко и главным кандидатом на этот пост, шоуменом Владимиром Зеленским не имеет абсолютно никакого смысла. Такое мнение озвучил советник претендующего на руководящую должность актера Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что Порошенко на протяжении пяти лет возглавлял страну и мог всем всё доказать своими поступками, однако заявленным им изначально план развития государства так и не был выполнен.

"Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен мнениями относительно программ", - подчеркнул Рябошапка.

По словам члена команды Зеленского, в ближайшее время шоумен представит избирателям свою подробную программу, а обсуждать ее с действующим президентом совсем не обязательно.

"Может ли быть вопрос к Зеленскому от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может быть, он лучше с Коломойским устроит дебаты?" - цитирует "Громадське" советника.

Сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 31 марта, на Украине прошли очередные выборы президента. Согласно данным обработки более 97% бюллетеней, Зеленский опережает Порошенко по голосам почти вдвое.

Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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