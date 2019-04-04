2019-04-04T05:54:10+03:00
Происшествия

ABC: Перед крушением в Эфиопии Boeing 737 MAX столкнулся с неким объектом

По словам источников телеканала, в результате повредился датчик угла атаки самолета, что и привело к авиакатастрофе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Рейс ET 302 потерпел крушение спустя 10 минут после взлета, в 62 километрах к юго-востоку от Аддис-АбебыРейс ET 302 потерпел крушение спустя 10 минут после взлета, в 62 километрах к юго-востоку от Аддис-АбебыФото: REUTERS
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Спустя почти месяц после авиакатастрофы в Эфиопии появилась новая версия причин трагедии: разбившийся пассажирский самолет перед крушением столкнулся в небе с неким «посторонним объектом». Об этом со ссылкой на двух анонимных собеседников сообщает телеканал ABC.

По словам его источников, в результате столкновения с птицей или чем-нибудь другим повредился датчик угла атаки лайнера – прибор, который определяет угол крыла относительно горизонтального потока воздуха. Автоматически включилась система защиты самолета от сваливания, ее несвоевременная активизация, как утверждают собеседники телеканала, и привела к падению «Боинга».

Ранее сообщалось, что у пилотов возникли проблемы с управлением полетом, и что они действовали строго по инструкции компании-производителя лайнера.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 марта самолет Boeing-737 MAX-800 авиакомпании Ethiopian Airlines, вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби, рухнул на землю недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил.

Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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