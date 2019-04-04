ABC: Перед крушением в Эфиопии Boeing 737 MAX столкнулся с неким объектом
Спустя почти месяц после авиакатастрофы в Эфиопии появилась новая версия причин трагедии: разбившийся пассажирский самолет перед крушением столкнулся в небе с неким «посторонним объектом». Об этом со ссылкой на двух анонимных собеседников сообщает телеканал ABC.
По словам его источников, в результате столкновения с птицей или чем-нибудь другим повредился датчик угла атаки лайнера – прибор, который определяет угол крыла относительно горизонтального потока воздуха. Автоматически включилась система защиты самолета от сваливания, ее несвоевременная активизация, как утверждают собеседники телеканала, и привела к падению «Боинга».
Ранее сообщалось, что у пилотов возникли проблемы с управлением полетом, и что они действовали строго по инструкции компании-производителя лайнера.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 марта самолет Boeing-737 MAX-800 авиакомпании Ethiopian Airlines, вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби, рухнул на землю недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил.
Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пилоты разбившегося в Эфиопии «Боинга» пытались вручную вывести самолет из пике
Авиаэксперты настаивают, что справиться с аварийной ситуацией им не позволила автоматика (подробности).
Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.
ИСТОЧНИК KP.RU