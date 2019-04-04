2019-04-04T15:30:18+03:00
Общество

Глобальное потепление может негативно сказаться на существовании дельфинов

С 2011 года «уровень выживаемости» животных снизился на 12%
Елена АКИМОВА
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Потепление климата может негативно сказаться на жизни дельфиновПотепление климата может негативно сказаться на жизни дельфиновФото: "КП" Архив
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Изменение климата в сторону потепления влечет за собой изменение экосистемы. Специалисты из Цюрихского университета отметили, что повышение температуры воды даже на несколько градусов негативно сказывается на многих морских обитателях. Страдают не только рыбы и животные, но и планктон.

Исследования, которое провели в заливе Шарк на северо-западе штата Западная Австралия, показало, что из-за волны тепла, которая пришла в регион в 2011 году, температура воды повысилась на четыре градуса по Цельсию.

Это сразу же ударило по морским водорослям, большая их часть погибла. Это таит в себе опасность: без водорослей немыслима местная экосистема и страдают от их отсутствия в первую очередь дельфины. «Уровень выживаемости» последних сократился на 12 процентов. Количество новорожденных млекопитающих тоже стремительно падает. Это натолкнуло исследователей на мысль, что последствия потепления климата могут сказаться на морских обитателях гораздо сильнее, чем думалось ранее.

Залив Шарк был объявлен ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Его экосистема уникальна и не повторяется в мире. Ежегодно бухту посещают более 120 тысяч туристов. Здесь иногда встречаются редкие дельфины-бутылконосы, пишет сайт Дни.ру.

Ранее в Новой Зеландии около 50 черных дельфинов выбросились на берег архипелага Чатем. На берегу оказались еще 40 млекопитающих, но они смогли благополучно вернуться в океан. К моменту прибытия спасательной службы на территории был жив всего один дельфин. Специалистам пришлось его усыпить из-за тяжелого состояния.

Это не первый случай, который произошел у берегов Новой Зеландии. У острова Стьюарт выбросились 145 черных дельфинов-гринд. А в заливе Хамелин в Австралии на берегу насчитали около 150 черных дельфинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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