Британский парламент принял закон о запросе новой отсрочки Brexit

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-04T08:03:27+03:00

Документ был одобрен с перевесом всего в один голос, и теперь его должна рассмотреть Палата лордов

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Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем и окончательном чтении закон, который обязывает правительство страны и дальше убеждать ЕС в необходимости предоставления отсрочки по Brexit.

Согласно данным газеты The Guardian, документ был одобрен с перевесом всего в один голос - 313 депутатов высказались "за", а остальные 312 человек не поддержали инициативу. Теперь проект должна рассмотреть Палата лордов, однако вступление в силу возможно лишь после утверждения королевой Великобритании Елизаветой II.

Напомним, что ранее лидеры 27 европейских стран единогласно решили отсрочить выход страны из ЕС до 22 мая. Главным условием было то, что парламент одобрит соглашение об условиях Brexit до конца марта, однако решение так и не принято. Велика вероятность того, что королевство покинет международное объединение без сделки уже 12 апреля.

Тем временем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже попросила Евросоюз продлить срок переговоров еще на три месяца – до 30 июня, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU