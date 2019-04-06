Лазарев назвал своего главного соперника на «Евровидении - 2019»

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-06T09:44:21+03:00

По мнению певца, зрители будут сравнивать его выступление с номером 2016 года [видео]

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В субботу, 6 апреля, стало известно, кого певец Сергей Лазарев считает своим главным соперником на песенном конкурсе «Евровидение - 2019».

Так, по мнению артиста, его основным оппонентом являет он сам в 2016 году: как думает Лазарев, зрители, скорее всего, будут сравнивать его выступление с тем номером, с которым он представлял Россию на «Евровидении - 2016».

«Главный мой соперник - это я сам в 2016 году. Посмотрим, как будет. Я не могу предугадывать», - приводит слова певца телеканал «Звезда».

Также музыкант признался, что не волнуется перед предстоящим конкурсом, ведь он начал готовиться к нему за несколько месяцев и продолжает это делать, параллельно гастролируя по стране.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этом году «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Нашу страну на конкурсе будет представлять Сергей Лазарев. При этом 9 марта певец уже представил песню, с которой он планирует ехать в Израиль. Как выяснилось, композиция называется Scream, в переводе на русский - «Крик».

Кстати, в 2016 году Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении», тогда он занял третье место.

Sergey Lazarev - Scream - Eurovision 2019 ( Russia ).

ИСТОЧНИК KP.RU