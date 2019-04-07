Глава Минздрава Украины не ручается за достоверность анализов Порошенко и Зеленского

СЕГОДНЯ 01:26 2019-04-07T01:30:22+03:00

Ульяна Супрун заявила, что сдавать кровь на наркотики и алкоголь надо в антидопинговом центре

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Результаты анализов президента Украины Петра Порошенко и кандидата на его место Владимира Зеленского нельзя считать достоверными. Такое мнение высказала исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Ульяна Супрун.

Она подчеркнула, что на Украине есть лишь один антидопинговый центр, который может проводить исследование биоматериала на долгосрочное злоупотребление или использование наркотиков.

“Это единственная лаборатория, которая может это показывать и имеет доверие Международного олимпийского комитета. То, что происходит в других лабораториях, я не могу комментировать, меня там не было", — сказала Супрун.

Кроме того, глава Минздрава подчеркнула, что по анализам крови и мочи можно судить лишь о том, принимал ли человек наркотики или алкоголь в течение недели перед сдачей анализов, пишет агентство УНН.

Сайт kp.ru писал ранее, что Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе и предложил сдать кровь на анализы, чтобы убедиться, что в президенты Украины не претендует человек с алкогольной или наркозависимостью. Президент Незалежной воспользовался услугами лаборатории при стадионе "Олимпийский. При этом он ожидал, что представитель партии "Слуга народа" присоединится к нему. Но Зеленский предпочел частную клинику. Шоумен сообщил, что результаты его анализов будут готовы в понедельник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU