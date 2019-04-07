Правительство национального единства Ливии потребовало арестовать Хафтара
Правительство национального единства Ливии (ПНЕ) потребовало арестовать командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара. Его обвиняют в предательстве и попытке переворота.
Как сообщает телеканал Al Arabiya, об этом в ходе встречи с военным прокурором страны заявил глава ПНЕ Фаиз Сарадж. Он подчеркнул, что все участники наступления на Триполи, включая Хафтара, предстанут перед судом.
В настоящий момент в Ливии действуют два правительства: помимо признанного международным сообществом ПНЕ, на востоке страны действует временное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которого поддерживает Хафтар.
Сайт kp.ru ранее сообщал о наступлении сил, возглавляемых Хафтаром, на столицу Ливии Триполи. По имеющимся данным, бои ведутся на территории аэропорта ливийской столицы и в ряде районов города. Жертвами столкновений стали по меньшей мере семь человек.
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