2019-04-07T17:52:12+03:00
В мире

Правительство национального единства Ливии потребовало арестовать Хафтара

Командующего Ливийской национальной армией обвиняют в организации попытки переворота и предательстве
Александр ДЖУМАЕВ
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Бойцы армии Халифы ХафтараБойцы армии Халифы ХафтараФото: REUTERS
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Правительство национального единства Ливии (ПНЕ) потребовало арестовать командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара. Его обвиняют в предательстве и попытке переворота.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, об этом в ходе встречи с военным прокурором страны заявил глава ПНЕ Фаиз Сарадж. Он подчеркнул, что все участники наступления на Триполи, включая Хафтара, предстанут перед судом.

В настоящий момент в Ливии действуют два правительства: помимо признанного международным сообществом ПНЕ, на востоке страны действует временное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которого поддерживает Хафтар.

Сайт kp.ru ранее сообщал о наступлении сил, возглавляемых Хафтаром, на столицу Ливии Триполи. По имеющимся данным, бои ведутся на территории аэропорта ливийской столицы и в ряде районов города. Жертвами столкновений стали по меньшей мере семь человек.

Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU

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