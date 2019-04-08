2019-04-08T01:01:12+03:00
Политика

Трамп обвинил команду Мюллера в незаконном «сливе» информации прессе

При этом президент США отметил, что нечестные СМИ сочиняют фейковые истории и без источников
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп обвинил команду спецпрокурора Роберта Мюллера, проводившего расследование по так называемому «делу России», в незаконной передаче сведений журналистам.

«Похоже, что команда Боба Мюллера, состоящая из 13 ненавистников Трампа и разгневанных демократов, незаконно передает информацию в прессу, в то время как фейковые новостные СМИ создают свои собственные истории с источниками или без них», - поделился мнением глава Белого дома со своими подписчиками в Twitter.

«Источники больше не важны для наших коррумпированных и нечестных основных СМИ, они посмешище!» - добавил Трамп.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 22 марта стало известно, что начатое в мае позапрошлого года расследование пресловутого «российского вмешательства» завершено. В тот же день глава Минюста США получил от спецпрокурора Мюллера доклад об итогах расследования, а 24 марта ведомство опубликовало четырехстраничную версию отчета.

Стоит отметить, что почти за два года следствия никаких доказательств вымышленных попыток России повлиять на исход президентских выборов в США так и не было найдено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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