Трамп обвинил команду Мюллера в незаконном «сливе» информации прессе
Президент США Дональд Трамп обвинил команду спецпрокурора Роберта Мюллера, проводившего расследование по так называемому «делу России», в незаконной передаче сведений журналистам.
«Похоже, что команда Боба Мюллера, состоящая из 13 ненавистников Трампа и разгневанных демократов, незаконно передает информацию в прессу, в то время как фейковые новостные СМИ создают свои собственные истории с источниками или без них», - поделился мнением глава Белого дома со своими подписчиками в Twitter.
«Источники больше не важны для наших коррумпированных и нечестных основных СМИ, они посмешище!» - добавил Трамп.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 22 марта стало известно, что начатое в мае позапрошлого года расследование пресловутого «российского вмешательства» завершено. В тот же день глава Минюста США получил от спецпрокурора Мюллера доклад об итогах расследования, а 24 марта ведомство опубликовало четырехстраничную версию отчета.
Стоит отметить, что почти за два года следствия никаких доказательств вымышленных попыток России повлиять на исход президентских выборов в США так и не было найдено.
ИСТОЧНИК KP.RU