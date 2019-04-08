2019-04-08T07:51:55+03:00
Политика

Ягланд заявил, что выход России из СЕ станет потрясением для Европы

В настоящий момент Совет Европы - единственное связующее между Москвой и Западом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генеральный секретарь СЕ Турбьерн ЯгландГенеральный секретарь СЕ Турбьерн ЯгландФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Возможный выход России из Совета Европы и «развод» Великобритании с Евросоюзом станут серьезным потрясением для Европы, считает генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд.

«Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit. Но это может скоро произойти», - заявил он в интервью Норвежскому телеграфному бюро.

Ранее сайт kp.ru писал, что генсек СЕ придумал новый термин «Ruxit» (Russia + exit) на встрече с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в Хельсинки.

Ягланд подчеркнул, что в настоящий момент Совет Европы является единственной точкой пересечения России и Запада, которая связывает их обязательным судебным порядком. Если же Москва решит покинуть объединение, то в регионе появится очередная "разделительная черта". Чтобы разрешить данную ситуацию, по мнению генсека, достаточно вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Россию лишили права голоса в ПАСЕ

Стоит напомнить, что Россия не принимает участия в обсуждениях ПАСЕ на протяжении уже более пяти лет - с 2014 года. Тогда после крымских событий нашу страну обложили санкциями и лишили ее права голоса в рамках объединения.

Какое-то время Москва по-прежнему продолжала перечислять в ассамблею средства, поскольку они идут в одном пакете с другими платежами СЕ, однако через несколько лет взносы стали постепенно сокращаться, а потом и вовсе сошли на нет.

Совет Европы может исключить РФ

По уставу СЕ, если государство не платит взнос на протяжении нескольких лет, то в его отношении применяется девятая статья, подразумевающая исключение страны из объединения. Для России эти два года истекают в июне 2019 года.

Москва категорически отказывается возобновлять платежи, пока полномочия нашей делегации не будут восстановлены в правах в полном объеме. При этом ждать исключения российские власти также не намерены - при необходимости страна выйдет из Совета Европы самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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