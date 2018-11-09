2018-11-09T06:34:56+03:00
Политика

Ягланд заявил, что Европе угрожает Ruxit

О возможном выходе России из СЕ глава организации заговорил в Хельсинки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments16
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо СойниГенсек Совета Европы Турбьерн Ягланд на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо СойниФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд изобрел новый термин – Ruxit. Так он назвал вероятный выход России из организации по аналогии с выходом Британии из Евросоюза.

«Существует реальная опасность того, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit», - сказал Ягланд на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в Хельсинки.

Финский министр в ответ сказал, что его страна сделает все возможное для решения проблемы с выплатами Россией членских взносов в СЕ.

«Когда государство является членом организации, оно должно платить взносы. Это относится ко всем. Если страна не платит, она не может пользоваться привилегиями членства», - приводит его слова издание Yle.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в октябре Турбьерн Ягланд пригрозил нашей стране исключением из Совета Европы за неуплату взносов. Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия сама уйдет из СЕ, не дожидаясь исключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия может покинуть Совет Европы, не желая платить за воздух

Нашу страну лишили права голоса, но денег за участие по-прежнему требуют (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Зачем России платить ПАСЕ, где нам затыкают рот?

Нашу делегацию опять лишили в Европе права голоса и выдвинули ультиматум (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орешкин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
В сети появилось видео жесткой посадки самолета в Пальма-де-Майорке
В центре Киева блондинка в розовом пальто изрубила топором Porsche
Платье Кейт Мидлтон оказалось копией наряда, который носила леди Диана
Хакассии не стоит бояться дефолта: Минфин России выделит республике материальную помощь
«На досрочное освобождение подавать планирую»: заключенный бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев рассказал о своих планах
На Украине телеканал показал карту страны без Крыма
Первые беженцы попытались перелезть через забор на границе Мексики и США
Путин встретится с Абэ на саммите G20 в Буэнос-Айресе
Дмитрий Песков прокомментировал информацию о бойкоте Россией форума в Давосе
Умер актер Сергей Юртайкин, сыгравший в «Тихом Доне»
Дизайнер корпорации Apple создал обручальное кольцо из цельного бриллианта
Жители Калгари высказались против организации в своем городе Олимпиаде-2026
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своей отставке
Песков: Путин готов поддержать соглашение Косово и Сербии
Губернатор Тюменской области Александр Моор: «Регион получит от создания научно-образовательного центра синергетический эффект»
Кремль следит за ситуацией с ценами на нефтяном рынке
Турция потребовала от 83 стран выдачи 450 сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена
Союз мексиканских производителей текилы выразил недовольство намерениями Илона Маска производить напиток Teslaquila
Путин: вопросам материнства и воспитания в России уделяется приоритетное внимание
Путин отметил активную работу Москвы и Сеула по устранению ядерной проблемы КНДР
Один из пилотов разбившегося в Техасе самолета ВВС США погиб