Ягланд заявил, что Европе угрожает Ruxit

9 Нояб. 01:59 2018-11-09T06:34:56+03:00

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни Фото: REUTERS

О возможном выходе России из СЕ глава организации заговорил в Хельсинки

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд изобрел новый термин – Ruxit. Так он назвал вероятный выход России из организации по аналогии с выходом Британии из Евросоюза.

«Существует реальная опасность того, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit», - сказал Ягланд на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в Хельсинки.

Финский министр в ответ сказал, что его страна сделает все возможное для решения проблемы с выплатами Россией членских взносов в СЕ.

«Когда государство является членом организации, оно должно платить взносы. Это относится ко всем. Если страна не платит, она не может пользоваться привилегиями членства», - приводит его слова издание Yle.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в октябре Турбьерн Ягланд пригрозил нашей стране исключением из Совета Европы за неуплату взносов. Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия сама уйдет из СЕ, не дожидаясь исключения.

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