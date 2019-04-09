Анализ ДНК подтвердил личности погибших при крушении самолета совладелицы S7 в Германии

9 Апр 23:27 2019-04-09T23:33:13+03:00

Самолет Epic LT разбился 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне Фото: EAST NEWS

Жертвами авиакатастрофы действительно стали Наталия Филёва, ее отец и пилот [видео]

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Во вторник, 9 апреля, стали известны результаты проведенного в Германии анализа ДНК жертв крушения российского самолета Epic LT под Франкфуртом-на-Майне.

Как рассказали в прокуратуре Дармштадта, экспертиза подтвердила личности погибших: это действительно совладелица авиакомпании S7 Наталья Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

«На основе проведенного анализа ДНК сейчас можно однозначно сказать, что при авиакатастрофе 31 марта 2019 года речь идет о погибшей 55-летней российской предпринимательнице, ее 81-летнем отце и 53-летнем пилоте», - сообщил Интерфаксу руководитель пресс-службы прокуратуры Роберт Хартманн.

Напомним, как писал сайт kp.ru, одномоторный самолет Epic LT RA-2151G компании «Глобус» разбился вечером 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах во Франкфурте-на-Майне. На его борту находились три человека, все погибли. Причины крушения выясняются.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700612" frameborder="0"></iframe> Погибла «мама» S7 Наталия Филева.Частный самолет дочерней компании S7 разбился при посадке в Германии. Совладелица компании «S7» и ее отец погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU