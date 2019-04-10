Пушков: Украина станет "девочкой для битья" после выхода России из СЕ

СЕГОДНЯ 08:26 2019-04-10T08:30:26+03:00

Сенатор уверен, что Москва только выиграет от "расставания" с Советом Европы, а Киев в таком случае проиграет

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В Совете Федерации указали на то, что в случае выхода России из Совета Европы виновной в этом сделают именно Украину, делегация которой станет настоящей "девочкой для битья". Такое заявление сделал председатель комиссии нижней палаты парламента по информационной политике Алексей Пушков.

"В Киеве никак не возьмут в толк: Россия не проиграет от расставания с Советом Европы. А вот Украина проиграет - все предложенные ею резолюции тут же отправятся в историческую помойку", - написал сенатор на своей странице в Twitter.

При этом он напомнил о недавнем случае, когда глава делегации ФРГ в ПАСЕ буквально "послал" украинских делегатов с их "требованиями и истериками" во время обсуждения возможного возвращения России в ассамблею.

"Украинцы привыкли к статусу облизываемых в СЕ. Но настроения меняются: теперь могут и послать. И уже посылают", - подчеркнул Пушков.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно правилам Совета Европы, Россия может быть исключена из организации, если так и не возобновит уплату взносов до июня 2019 года. При этом в самой Москве не намерены ждать такого исхода - если нашу делегацию в ПАСЕ не восстановят в правах и не вернут ее членам право голоса, то РФ самостоятельно покинет СЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU