Федор Конюхов 10 апреля попал в новый шторм в Тихом океане

СЕГОДНЯ 03:17 2019-04-11T03:17:07+03:00

Фёдор Конюхов идет на весельной лодке «АКРОС» от Новой Зеландии (Южный остров, порт Чалмерс) к мысу Горн. Фото: сайт Федора Конюхова

Путешественник не включает газовую печь и не готовит горячую пищу из-за волн и ветра

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Россиянин Федор Конюхов продолжает свое путешествие на лодке через Южный океан. В 125 день он попал в новый шторм в водах Тихого океана.

"Ничего нельзя сделать, только терпеть и выживать. До берега 890 морских миль", - написал путешественник в своем блоге.

Он также признался, что давно не ел горячей пищи, поскольку опасается зажигать газовую печь из-за волн и качки.

"Лучше быть голодным, чем получить ожоги горячей водой", - считает Конюхов.

Он напомнил, что в предыдущий шторм потерял ветроуказатель. Теперь ему приходится идти практически "на ощупь" среди волн. Порывы ветра достигают 45 узлов.

"Плотная облачность, сплошное одеяло, оставшиеся солнечные батареи не работают, им надо больше солнечного света. Приборы по минимуму: только карта, электронный компас и связь", - говорится в записи путешественника.

Конюхов процитировал слова своего учителя, путешественника Наоми Уэмура, который говорил, что отправляется в одиночные путешествия, что постичь предел человеческих возможностей.

"Свой предел возможностей я нашел в этой экспедиции и в этих широтах", — сообщил Конюхов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте Конюхов попал в мощный 12-балльный шторм в океане, его лодка перевернулась, но сам путешественник не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700722" frameborder="0"></iframe> Оскар Конюхов рассказал, шторм перевернул лодку его отца в Южном океане.

ИСТОЧНИК KP.RU