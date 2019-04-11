Эксперт назвал неофициальные причины, по которым Эквадор отказал Ассанжу

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-11T15:54:03+03:00

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Джулиан Ассанж был задержан в Лондоне на территории посольства Эквадора. Это стало возможно после того, как власти страны отказали ему в предоставлении дипломатического убежища. Официальная позиция Эквадора такова: основатель WikiLeaks неоднократно нарушал международные конвенции и договоры о проживании. Но есть и неофициальные версии – это конфликт Ассанжа с братом президента Эквадора.

- Момента два: убежище Ассанжу давало правительство Рафаэля Корреа, в котором нынешний президент Ленин Морено был вице-президентом. После прихода Морено к власти изменилась риторика правительства. К тому же, Wikileaks опубликовал материал о скандалах с офшорными счетами, где был замешан брат президента Ленино Морено. Этим многое объясняется. И хотя сам Ассанж уверял, что не причастен к этому, но верится с трудом. Даже не являясь официально руководителем Wikileaks, он остаётся её идеологом, и, наверное, не без совета с ним эти сведения не были опубликованы», — прокомментировал ситуацию ИА «НСН» профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец.

Многие давно ждали подобный шаг от Эквадора. Условия содержания Ассанжа были не из завидных. Как писала газета The Guardian, эквадорские дипломаты год от года придумывали новые ограничения, в марте его лишили доступа в интернет и запретили принимать посетителей

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Ленин сдал Ассанжа

Случилось то, чего британцы и американцы ждали целых семь лет. В четверг посольство Эквадора в Лондоне, где с 2012 года укрывался от уголовного преследования основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, сдало его британской полиции. Короля компромата арестовали прямо в здании дипмиссии.

Ассанж изменился до неузнаваемости

Джулиан изменился почти до неузнаваемости - оброс бородой, сильно поправился и постарел. А ведь когда-то от его привлекательности, кажется, можно было потерять голову. Видимо, жизнь в посольстве без солнечного света, прогулок и нормального общения дала о себе знать.

citizenmace В седовласом старике с кустистой бородой еле проглядывают черты 47-летнего Ассанжа

ИСТОЧНИК KP.RU