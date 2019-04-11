Семья еще одной жертвы авиакатастрофы в Эфиопии подала в суд на Boeing
В суд США подан второй иск от семьи еще одного из погибших при крушении самолета Boeing-737 MAX-800 в Эфиопии. Речь идет о родственниках 54-летнего гражданина Канады Дерика Льюги, председателя фонда «Кенийских граждан в Калгари» и члена правления Abeingo Association Canada, отца троих детей.
«Мы направили первый иск в суд округа Кук в Чикаго к компании Boeing и авиакомпании о возмещении вреда. Сумма требований по иску составляет 50 миллионов долларов», - рассказал ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семьи погибшего в авиакатастрофе канадца.
Он добавил, что подать иски в суд готовятся еще 15 семей жертв крушения. Они пока оформляют необходимые для этого документы.
Ранее сайт kp.ru писал, что с иском на Boeing в суд Чикаго обратилась семья погибшего при крушении 737 MAX 8 гражданина Руанды по имени Джексон. Мусони. Его родственники обвиняют компанию в ошибке, допущенной при проектировании автоматической системы контроля полета, которая и привела к трагедии.
Напомним, 10 марта самолет Boeing-737 MAX-800 авиакомпании Ethiopian Airlines, вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби, рухнул на землю недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил.
Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пилоты разбившегося в Эфиопии «Боинга» пытались вручную вывести самолет из пике
Авиаэксперты настаивают, что справиться с аварийной ситуацией им не позволила автоматика (подробности).
Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.
ИСТОЧНИК KP.RU