Семья еще одной жертвы авиакатастрофы в Эфиопии подала в суд на Boeing

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-11T16:31:43+03:00

Рейс ET 302 потерпел крушение спустя 10 минут после взлета, в 62 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы Фото: REUTERS

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В суд США подан второй иск от семьи еще одного из погибших при крушении самолета Boeing-737 MAX-800 в Эфиопии. Речь идет о родственниках 54-летнего гражданина Канады Дерика Льюги, председателя фонда «Кенийских граждан в Калгари» и члена правления Abeingo Association Canada, отца троих детей.

«Мы направили первый иск в суд округа Кук в Чикаго к компании Boeing и авиакомпании о возмещении вреда. Сумма требований по иску составляет 50 миллионов долларов», - рассказал ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семьи погибшего в авиакатастрофе канадца.

Он добавил, что подать иски в суд готовятся еще 15 семей жертв крушения. Они пока оформляют необходимые для этого документы.

Ранее сайт kp.ru писал, что с иском на Boeing в суд Чикаго обратилась семья погибшего при крушении 737 MAX 8 гражданина Руанды по имени Джексон. Мусони. Его родственники обвиняют компанию в ошибке, допущенной при проектировании автоматической системы контроля полета, которая и привела к трагедии.

Напомним, 10 марта самолет Boeing-737 MAX-800 авиакомпании Ethiopian Airlines, вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби, рухнул на землю недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил.

Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU