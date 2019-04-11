2019-04-11T22:24:47+03:00
Общество

В посольстве Эквадора рассказали о судьбе кота Ассанжа: «Мы не зоомагазин, животных не держим»

Основатель WikiLeaks еще осенью прошлого года избавился от своего питомца, передав Джеймса адвокатам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Кот Джулиана Ассанжа по кличке Джеймс давно покинул стены дипмиссииКот Джулиана Ассанжа по кличке Джеймс давно покинул стены дипмиссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Живший вместе с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в эквадорском посольстве в Лондоне кот по кличке Джеймс еще осенью прошлого года покинул здание дипмиссии. Сайт kp.ru писал, что австралиец избавился от своего питомца почти сразу после того, как его обязали за ним убирать, пригрозив передать в приют.

Однако после того, как скандального постояльца диппредставительства арестовали, судьба хвостатого Джеймса вновь взволновала общественность, и журналисты обратились в посольство Эквадора с вопросами о котейке.

«Его здесь нет с сентября, я думаю. Его уже давно забрали адвокаты господина Ассанжа… Мы не зоомагазин, так что мы не держим здесь животных», - заявил один из сотрудников посольства РИА Новости.

Ранее в четверг, 11 апреля,стало известно, что Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, и британская полиция задержала его прямо в здании дипмиссии, где тот скрывался от американских властей, после чего журналиста арестовали и отвезли в полицейский участок, а потом его доставили в Вестминстерский суд в Лондоне.

Ассанжа привезли в суд в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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