В посольстве Эквадора рассказали о судьбе кота Ассанжа: «Мы не зоомагазин, животных не держим»

СЕГОДНЯ 22:13 2019-04-11T22:24:47+03:00

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Живший вместе с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в эквадорском посольстве в Лондоне кот по кличке Джеймс еще осенью прошлого года покинул здание дипмиссии. Сайт kp.ru писал, что австралиец избавился от своего питомца почти сразу после того, как его обязали за ним убирать, пригрозив передать в приют.

Однако после того, как скандального постояльца диппредставительства арестовали, судьба хвостатого Джеймса вновь взволновала общественность, и журналисты обратились в посольство Эквадора с вопросами о котейке.

«Его здесь нет с сентября, я думаю. Его уже давно забрали адвокаты господина Ассанжа… Мы не зоомагазин, так что мы не держим здесь животных», - заявил один из сотрудников посольства РИА Новости.

Ранее в четверг, 11 апреля,стало известно, что Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, и британская полиция задержала его прямо в здании дипмиссии, где тот скрывался от американских властей, после чего журналиста арестовали и отвезли в полицейский участок, а потом его доставили в Вестминстерский суд в Лондоне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702610" frameborder="0"></iframe> Ассанжа привезли в суд в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU