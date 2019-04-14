Зеленский объяснил, почему отказался сдавать анализы вместе с Порошенко

СЕГОДНЯ 06:47 2019-04-14T06:50:10+03:00

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Примеривший на себя роль главы государства в сериале «Слуга народа» актер и шоумен Владимир Зеленский пояснил, почему не стал сдавать анализы на алкоголь и наркотики вместе с действующим президентом Украины Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

По словам кандидата на главный государственный пост, он узнал, что на крупнейшем киевском стадионе против него готовится некая провокация, именно поэтому он туда и не поехал. Подробности раскрывать не стал, пообещав рассказать об этом «когда-нибудь» в будущем.

«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК «Олимпийский» кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал, получил такую секретную информацию», - заявил Владимир Зеленский в интервью агентству «Новости Украины».

Как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе и предложил сдать кровь на анализы, чтобы убедиться, что на пост президента Украины не претендует человек с алкогольной или наркозависимостью.

Кстати, во втором туре президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать почти 50% граждан, а за Порошенко – менее 20%. Второй тур пройдет 21 апреля.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU