Зеленский объяснил, почему отказался сдавать анализы вместе с Порошенко
Примеривший на себя роль главы государства в сериале «Слуга народа» актер и шоумен Владимир Зеленский пояснил, почему не стал сдавать анализы на алкоголь и наркотики вместе с действующим президентом Украины Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
По словам кандидата на главный государственный пост, он узнал, что на крупнейшем киевском стадионе против него готовится некая провокация, именно поэтому он туда и не поехал. Подробности раскрывать не стал, пообещав рассказать об этом «когда-нибудь» в будущем.
«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК «Олимпийский» кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал, получил такую секретную информацию», - заявил Владимир Зеленский в интервью агентству «Новости Украины».
Как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе и предложил сдать кровь на анализы, чтобы убедиться, что на пост президента Украины не претендует человек с алкогольной или наркозависимостью.
Кстати, во втором туре президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать почти 50% граждан, а за Порошенко – менее 20%. Второй тур пройдет 21 апреля.
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Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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