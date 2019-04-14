2019-04-14T23:55:56+03:00
Политика

Главком НАТО в Европе обеспокоен тем, что не может предугадывать шаги России

Американский генерал считает диалог с Москвой «очень важной частью сдерживания»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский генерал Кертис Скапарротти, главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, встревожен тем, что на сегодняшний день Запад не в состоянии «просчитать» шаги России, как это было во времена «холодной войны» с СССР.

«Мы понимали сигналы друг друга во времена холодной войны. Мы говорили», - заявил главком в интервью Associated Press.

«Я обеспокоен тем, что мы теперь не знаем их (русских) так же хорошо», - добавил он.

При этом американский генерал подчеркнул, что он лично считает диалог с нашей страной «очень важной частью сдерживания», ведь чем больше знаешь о «потенциальном противнике», тем лучше можешь подготовиться к его действиям.

«Нам следовало бы более плотно общаться с Россией. Это обеспечило бы взаимопонимание и осознание того, почему мы делаем то, что делаем», - пояснил Кертис Скапарротти.

Однако он уточнил, что для этого совсем не обязательно налаживать «чересчур интенсивные» контакты с Москвой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, генерал Скапарротти постоянно говорит о необходимости «сдерживания» России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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