Главком НАТО в Европе обеспокоен тем, что не может предугадывать шаги России
Американский генерал Кертис Скапарротти, главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, встревожен тем, что на сегодняшний день Запад не в состоянии «просчитать» шаги России, как это было во времена «холодной войны» с СССР.
«Мы понимали сигналы друг друга во времена холодной войны. Мы говорили», - заявил главком в интервью Associated Press.
«Я обеспокоен тем, что мы теперь не знаем их (русских) так же хорошо», - добавил он.
При этом американский генерал подчеркнул, что он лично считает диалог с нашей страной «очень важной частью сдерживания», ведь чем больше знаешь о «потенциальном противнике», тем лучше можешь подготовиться к его действиям.
«Нам следовало бы более плотно общаться с Россией. Это обеспечило бы взаимопонимание и осознание того, почему мы делаем то, что делаем», - пояснил Кертис Скапарротти.
Однако он уточнил, что для этого совсем не обязательно налаживать «чересчур интенсивные» контакты с Москвой.
Напомним, как писал сайт kp.ru, генерал Скапарротти постоянно говорит о необходимости «сдерживания» России.
ИСТОЧНИК KP.RU