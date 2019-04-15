Президент Эквадора: Ассанж хотел использовать посольство как «центр шпионажа»

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-15T13:26:43+03:00

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж использовал посольство Эквадора в Лондоне в качестве «центра шпионажа», из которого он вмешивался во внутренние дела других стран. Таким образом в интервью газете Guardian президент Эквадора Ленин Морен объяснил решение властей государства отказать журналисту в дальнейшем предоставлении убежища.

«К сожалению, с нашей территории и с разрешения предыдущего правительства, в посольстве Эквадора в Лондоне были предоставлены возможности для вмешательства, а процессы других стран» - заявил глава Эквадора, указывая на деятельность журналиста в посольстве страны в Лондоне.

Морено отметил, что «такие действия нарушают условия предоставления убежища» и в связи с этим решение эквадорского правительства было основано на международном праве. «Мы не можем допустить, чтобы наш дом, дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа», - подчеркнул Марено.

Президент Эквадора опроверг предположения, что в обмен на Ассанжа были списаны долги страны. «С США мы работаем по вопросам сотрудничества, торговли, культуры и безопасности. Никогда еще статус Ассанжа не обсуждался с этой страной», - пояснил политик.

Ранее адвокат основателя WikiLeaks Дженнифер Робинсон указала на то, что власти Эквадора делают «возмутительные» заявления с целью оправдать «незаконное вторжение» британских правоохранителей в посольство республики в Лондоне, в ходе которого был произведен арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Джулиан Ассанж в отделении полиции после задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU