2019-04-14T13:52:30+03:00
Политика

Адвокат Ассанжа: Эквадор пытается оправдать вторжение полиции в посольство

Несколько дней назад британские правоохранители силой выволокли основателя WikiLeaks из его убежища в Лондоне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Основателя WikiLeaks арестовали прямо в здании посольства Эквадора в ЛондонеОснователя WikiLeaks арестовали прямо в здании посольства Эквадора в ЛондонеФото: REUTERS
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Власти Эквадора делают "возмутительные" заявления с целью оправдать "незаконное вторжение" британских правоохранителей в посольство республики в Лондоне, в ходе которого был произведен арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое заявление сделал адвокат журналиста Дженнифер Робинсон.

"Джулиан никогда не испытывал тревоги, чтобы предстать перед британским или шведским правосудием, он опасался столкнуться с несправедливостью со стороны США", - сказал защитник в эфире телеканала Sky News.

Напомним, что Ассанж на протяжении семи лет жил на территории посольства Эквадора, скрываясь от преследования со стороны Соединенные Штатов и Швеции. Однако с каждым годом сотрудники дипмиссии придумывали для журналиста все новые ограничения.

Так, например, в марте его лишили доступа в интернет и запретили принимать посетителей, а 11 апреля, Кито вовсе отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища. Австралийца задержали прямо в посольства.

Официальная позиция Эквадора такова, что основатель WikiLeaks неоднократно нарушал международные конвенции и договор о проживании. Но есть и другие причины, достоверность которых не подтверждали, например, конфликт Ассанжа с братом президента Эквадора Ленина Морено.

Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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