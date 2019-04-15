Зеленский призвал Порошенко перестать бегать по ТВ и заняться делами
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский рекомендовал действующему главе государства Петру Порошенко заняться своими прямыми обязанностями вместо никому не нужной "беготни" по телеканалам.
Так, шоумен призвал политика найти и посадить убийц общественной активистки Екатерины Гандзюк, отправить в тюрьму подозреваемых в коррупции экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского-Свинарчука и его сына Игоря, а также заняться вопросом освобождения моряков, которые были арестованы российскими пограничниками во время осуществления провокации в Керченском проливе.
"Вы забыли о наших моряках, которые сейчас сидят за решёткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаётесь анализов всем и накричитесь на стадионе", — сказал Зеленский, видео выступления которого было опубликовано в Facebook.
При этом артист подчеркнул, что шоумен может стать президентом, а вот если президент станет шоуменом - "это печаль".
Сайт kp.ru писал о том, что в минувшее воскресенье, 14 апреля, Порошенко устроил очередное шоу. Политик собрал толпу на киевском стадионе "Олимпийский", хотя его оппонент заранее сообщил об отказе участвовать в дебатах на этих выходных.
Дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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