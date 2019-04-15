2019-04-15T13:56:10+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский призвал Порошенко перестать бегать по ТВ и заняться делами

Кандидат в президенты Украины заявил, что шоумен может стать главой государства, а вот если наоборот - то "это печаль"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр Порошенко в толпе сторонниковПрезидент Украины Петр Порошенко в толпе сторонниковФото: REUTERS
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Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский рекомендовал действующему главе государства Петру Порошенко заняться своими прямыми обязанностями вместо никому не нужной "беготни" по телеканалам.

Так, шоумен призвал политика найти и посадить убийц общественной активистки Екатерины Гандзюк, отправить в тюрьму подозреваемых в коррупции экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского-Свинарчука и его сына Игоря, а также заняться вопросом освобождения моряков, которые были арестованы российскими пограничниками во время осуществления провокации в Керченском проливе.

"Вы забыли о наших моряках, которые сейчас сидят за решёткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаётесь анализов всем и накричитесь на стадионе", — сказал Зеленский, видео выступления которого было опубликовано в Facebook.

При этом артист подчеркнул, что шоумен может стать президентом, а вот если президент станет шоуменом - "это печаль".

Сайт kp.ru писал о том, что в минувшее воскресенье, 14 апреля, Порошенко устроил очередное шоу. Политик собрал толпу на киевском стадионе "Олимпийский", хотя его оппонент заранее сообщил об отказе участвовать в дебатах на этих выходных.

Дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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