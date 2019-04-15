Трамп предложил провести ребрендинг самолета Boeing 737 MAX
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рекомендовал американской компании Boeing провести ребрендинг модели 737 MAX, за которой закрепилась довольно печальная слава.
Сайт kp.ru писал о том, что всего за полгода уже два таких лайнера потерпели крушение. Первая авиакатастрофа произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, а вторая -10 марта в Эфиопии. В результате обеих трагедий погибли более чем 350 человек.
Эксперты считают, что лайнеры терпели крушение из-за сбоя в работе бортового компьютера, который вынуждал самолеты срываться в пике.
"Что я знаю о брендинге, может быть ничего (хотя я все же стал президентом!), но если бы я был на месте Boeing, то устранил неисправности модели 737 MAX, добавил несколько дополнительных интересных функций и изменил название. Ни один продукт не страдал так, как этот. Но опять же, что, черт возьми, я могу знать?", - написал американский лидер у себя на странице в Twitter.
Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.
ИСТОЧНИК KP.RU