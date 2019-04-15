Трамп предложил провести ребрендинг самолета Boeing 737 MAX

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-15T14:35:30+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рекомендовал американской компании Boeing провести ребрендинг модели 737 MAX, за которой закрепилась довольно печальная слава.

Сайт kp.ru писал о том, что всего за полгода уже два таких лайнера потерпели крушение. Первая авиакатастрофа произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, а вторая -10 марта в Эфиопии. В результате обеих трагедий погибли более чем 350 человек.

Эксперты считают, что лайнеры терпели крушение из-за сбоя в работе бортового компьютера, который вынуждал самолеты срываться в пике.

"Что я знаю о брендинге, может быть ничего (хотя я все же стал президентом!), но если бы я был на месте Boeing, то устранил неисправности модели 737 MAX, добавил несколько дополнительных интересных функций и изменил название. Ни один продукт не страдал так, как этот. Но опять же, что, черт возьми, я могу знать?", - написал американский лидер у себя на странице в Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU