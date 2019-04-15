2019-04-15T14:35:30+03:00
Политика

Трамп предложил провести ребрендинг самолета Boeing 737 MAX

По мнению президента США, достаточно добавить несколько новых функций и изменить название модели
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Многие страны мира уже отказались от использования Boeing 737 MAXМногие страны мира уже отказались от использования Boeing 737 MAXФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рекомендовал американской компании Boeing провести ребрендинг модели 737 MAX, за которой закрепилась довольно печальная слава.

Сайт kp.ru писал о том, что всего за полгода уже два таких лайнера потерпели крушение. Первая авиакатастрофа произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, а вторая -10 марта в Эфиопии. В результате обеих трагедий погибли более чем 350 человек.

Эксперты считают, что лайнеры терпели крушение из-за сбоя в работе бортового компьютера, который вынуждал самолеты срываться в пике.

"Что я знаю о брендинге, может быть ничего (хотя я все же стал президентом!), но если бы я был на месте Boeing, то устранил неисправности модели 737 MAX, добавил несколько дополнительных интересных функций и изменил название. Ни один продукт не страдал так, как этот. Но опять же, что, черт возьми, я могу знать?", - написал американский лидер у себя на странице в Twitter.

Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин внес на ратификацию соглашение с Южной Осетией о бессрочном пребывании граждан
Не менее восьми человек погибли из-за торнадо на юге США
Ученые нашли способ замедлить потерю слуха
Nord Stream 2 AG подала Дании заявку на новый маршрут «Северного потока - 2»
Телеканал HBO опубликовал трейлер 2 серии 8 сезона Игры престолов
Детские пособия и выплаты по безработице будут начислять только на карты "Мир"
«Смешно и гадко»: Савченко о дебатах Порошенко в Олимпийском
Лукашенко: критика США по закупке Турцией С-400 переросла в "избиение"
Зеленский призвал Порошенко перестать бегать по ТВ и заняться делами
Российские эксперты проведут инспекцию египетских аэропортов
Французская армия готовится к последней битве "Игры престолов"
МИД: сотрудничество НАТО и России по гражданской и военной линиям прекращено полностью
Президент Эквадора: Ассанж хотел использовать посольство как «центр шпионажа»
В Ногинске сотрудник Росгвардии задержал напавшего на него соседа