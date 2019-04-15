Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях

СЕГОДНЯ 19:33 2019-04-15T19:33:42+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать гостиницы и хостелы в жилых помещениях. Документ был опубликован в понедельник, 15 апреля, на официальном портале правовой информации.

"Жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг", - подчеркивается в документе. Новые правила вступят в силу с 1 октября 2019 года.

Версия этого закона, принятая Госдумой в трех чтениях, была отклонена Советом Федерации в марте этого года. Разногласия между палатами российского парламента вызвали, в частности, запрет на оказание гостиничных услуг в любых жилых помещениях, защита прав потребителей, которые могли бы понести убытки после принятия новых правил, а также нормы, которым должны соответствовать гостиничные помещения.

Позднее было принято решение создать комиссию, в работе которой приняли участие члены обеих палат российского парламента. Тогда в Госдуме заявили, что в случае отсутствия договоренности к 1 июля члены нижней палаты российского парламента могли преодолеть вето Совфеда и принять закон в прежней редакции.

ИСТОЧНИК KP.RU