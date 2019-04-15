Премьер Франции – о пожаре в Нотр-Даме: «Нет слов описать нашу печаль»

15 Апр 23:47 2019-04-15T23:47:29+03:00

Филипп сообщил, что пожарные «героически сражаются с огнем», пытаясь спасти «то, что еще можно»

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, как и все французы в эти часы, пристально следит за ходом тушения крупного пожара, вспыхнувшего в соборе Парижской Богоматери. К этому часу с охватившим Нотр-Дам пламенем борются свыше 400 пожарных, однако потушить его все еще не удается.

« Нет таких слов, чтобы описать нашу печаль, но мы все еще в бою. Сегодня вечером пожарные героически сражаются против огня, чтобы сохранить то, что можно», - написал французский премьер на своей странице в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Эдуар Филипп вместе с президентом страны Эммануэлем Макроном прибыл к горящему собору.

Пожар в Нотр-Даме вспыхнул в понедельник, 15 апреля, около 18:50 по местному времени (19:50 мск), сейчас здание почти полностью выгорело. По предварительной версии, возгорание началось на одном из верхних этажей собора, где проходили ремонтные работы.

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«Сердце горит!», «Плачу от кадров!» - с такими словами французы и сочувствующие по всему миру публикуют в соцсетях фотографии пылающего Нотр-Дам-де-Пари. Воспетый Виктором Гюго собор 1345 года загорелся в понедельник вечером, и огонь в считанные мгновения охватил символ Парижа сверху донизу. На многочисленных видео с места трагедии клубы пламени вырываются из базилики, а над мостом стоит дымовая завеса (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU