2019-04-15T23:26:49+03:00
Происшествия

Здание собора Парижской Бгоматери почти полностью выгорело

Представитель Нотр-Дама считает, что огонь не затронул сокровищницу храма [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Здание собора Парижской Бгоматери охвачено огнемЗдание собора Парижской Бгоматери охвачено огнемФото: REUTERS
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Здание знаменитого собора Парижской Бгоматери во французской столице выгорело почти полностью, огнем охвачены все его деревянные интерьеры, однако сокровищница храма, скорее всегоиз-за пожара не пострадала, сообщает газета Figaro со ссылкой на пресс-секретаря Нотр-Дама Андре Фино.

Он рассказал, что все святыни собора хранятся в ризнице, куда, как он надеется, пламени не добраться. При этом Андре Фино отметил, что для полной уверенности «нужно увидеть хранилище».

Напомним, как писал сайт kp.ru, один из главных символов Парижа вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля. Огонь очень быстро охватил почти все здание. К счастью, в момент возгорания внутри никого не было: собор закрылся для посетителей примерно за пять минут до начала пожара.

Нотр-Дам тушат уже несколько часов, однако он все еще полыхает, обрушился один из шпилей. По оценкам экспертов, на восстановление собора может уйти несколько лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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