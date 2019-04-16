При пожаре в соборе Парижской Богоматери пострадали три человека

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-16T11:09:33+03:00

Двое полицейских и пожарный пострадали при пожаре в Нотр-Даме Фото: REUTERS

Легкие ранения получили двое полицейских, а также один сотрудник спасательной службы

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При пожаре в соборе Парижской Богоматери пострадали двое сотрудников полиции и один пожарных. Все они получили легкие ранения. Такую информацию предоставили в пресс-службе пожарной службы столицы Франции.

"Двое полицейских и один пожарный получили легкие ранения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления в Twitter.

В службе отметили, что только ликвидация открытого горения велась более девяти часов. При этом при тушении было задействовано около 400 пожарных.

Напомним, что Нотр-Дам-де-Пари вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля. Шпиль, кровля и часы были полностью разрушены. Стены, арки и наиболее ценные реликвии удалось спасти. Сейчас специалисты выясняют, насколько неустойчивой стала конструкция после пожара, а простые граждане уже начали сбор средств на восстановление собора. Ожидается, что реконструкция займет несколько десятков лет.

Сайт kp.ru писал о том, что скандальный французский еженедельник Charlie Hebdo уже опубликовал карикатуру на всемирную трагедию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703370" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери в огне.

ИСТОЧНИК KP.RU