2019-04-17T08:40:42+03:00
Политика

Переговоры США и Турции по российским С-400 вновь провалились

Вашингтон считает наши ЗРК угрозой для своих истребителей, Анкара же не планирует отказываться от их установки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400Фото: REUTERS
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США и Турция так и не смогли разрешить конфликтную ситуацию, связанную с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Вашингтон по-прежнему считает данные комплексы угрозой для своих истребителей в регионе, а турецкие власти не собираются отказываться от их покупки - установка состоится уже летом 2019 года.

На неделе между сторонами состоялись очередные консультации, включающие в себя встречу президента США Дональда Трампа с министром финансов и казначейства республики Бератом Албайраком, которые также обернулись провалом.

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын выразил надежду на то, что американцы все же не станут вводить санкции против Анкары, поскольку такие меры будут контрпродуктивными и приведут к негативным последствиям, передает газета The Wall Street Journal.

Сайт kp.ru писал о том, что Соединенные Штаты активно навязывают Турции свои ЗРК Patriot вместо российских С-400. Анкара, в свою очередь, готова приобрести американские системы, но лишь на ряду с нашими. Если же Вашингтон откажется работать на таких условиях, то Турция закажет у Москвы еще партию "Триумфов".

Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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