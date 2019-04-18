Путин выразил соболезнования в связи с крупным ДТП на острове Мадейра

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-18T14:35:11+03:00

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Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель в связи с серьезным ДТП на португальском острове Мадейра, в результате которого погибли 29 граждан ФРГ. Тест телеграммы был распространен пресс-службой Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Германии в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Мадейра. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - приводится слова Путина на сайте администрации президента РФ.

Напомним, что ранее в среду, 17 апреля, водитель одного из туристических автобусов не справился с управлением на крутом повороте в районе Канису муниципалитета Санта-Круш. В результате многотонная машина перевернулась, скатилась по склону и упала на крышу жилого дома. В этот момент в салоне находились немецкие туристы в возрасте от 50 до 70 лет.

Сайт kp.ru писал о том, что 28 из них погибли на месте, один скончался в больнице, еще 28 получили травмы.

ДТП с туристическим автобусом на острове Мадейра.Погибли 29 граждан ФРГ

ИСТОЧНИК KP.RU