2019-04-18T10:21:28+03:00
В мире

29 немецких туристов погибли в ДТП в Португалии

Водитель не справился с управлением и автобус рухнул с горной дороги на крышу жилого дома [видео]
Арина СУВОРОВА
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Водитель туристического автобуса не справился с управлением на крутом поворотеВодитель туристического автобуса не справился с управлением на крутом поворотеФото: REUTERS
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На португальском острове Мадейра произошла страшная авария. Водитель туристического автобуса не справился с управлением на крутом повороте, съехал с горной дороги, после чего автобус стал крениться в бок, перевернулся и рухнул на крышу жилого дома. Трагедия произошла вечером в 18:30 по местному времени (20:30 мск) в районе Канису в юго-восточном муниципалитете Санта-Круш.

В салоне в тот момент находились 55 человека - почти все они немецкие туристы в возрасте от 50 до 70 лет. В результате аварии 28 человек получили травмы, еще 28 пассажиров погибли на месте. Как стало известно позже, еще один пострадавший скончался уже в реанимации.

Известно, что следом за перевернувшимся автобусом ехал еще один, где находилась вторая часть группы - там были друзья и родственники погибших и пострадавших.

Министерство иностранных дел Германии уже сообщило, что все погибшие являются гражданами ФРГ.

Водитель не справился с управлением и автобус рухнул с горной дороги на крышу жилого дома Фото: REUTERS

Водитель не справился с управлением и автобус рухнул с горной дороги на крышу жилого домаФото: REUTERS

Посольство России в Лиссабоне выразило соболезнования семьям погибших туристов и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

По данным российских дипломатов, граждан РФ не было на борту перевернувшегося автобуса.

Прокуратура Португалии уже начала расследование аварии. На месте ДТП работают следователи. Основной причиной трагедии пока называют техническую неисправность. В местных СМИ просочилась информация якобы о неисправных тормозах у автобуса, но пока эти данные следователи не комментируют.

Власти Мадейры объявили трехдневный траур в связи со случившейся трагедией.

Автобус с туристами разбился на португальском острове Мадейра. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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